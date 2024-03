DÉCOUVERTE DES FAUCONS CRÉCERELLETTES Saint-Pons-de-Mauchiens, mardi 23 avril 2024.

DÉCOUVERTE DES FAUCONS CRÉCERELLETTES Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault

Avez-vous déjà observé des poussins faucons ?

Au coeur du très joli village médiéval de St-Pons-de-Mauchiens, entre vignes et garrigues, vous découvrirez une colonie de faucons crécerellettes un petit rapace migrateur, sociable et très rare.

En effet, une centaine de couples niche, protégés par les habitants, sous les toits des maisons de cette magnifique circulade médiévale. L’architecture des maisons et l’environnement naturel leur offre un endroit privilégié pour leur reproduction et l’éducation des poussins faucons ! Les faucons profitent de cette halte chez nous, pour apprendre à leurs poussins faucons à sortir du nid, voler et se nourrir avant leur grande traversée vers le Sénégal.

Grâce aux ateliers ludiques proposés, tout au long du circuit, un guide vous aidera à observer et à comprendre le comportement et les habitudes de vie de ces petits faucons au coeur de leur environnement naturel. Vous découvrirez également les activités de l’ornithologue.

Un phénomène unique en France, vivement recommandé pour les enfants et les familles !

Un intervenant local vous racontera l’histoire de ce très joli village médiéval qui mérite le détour !

Prêt du matériel d’observation gratuit

Rendez-vous Parking du parc de la mairie situé à proximité des terrains sportifs de St Pons de Mauchiens

#ESCAPADENATURE 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 17:30:00

fin : 2024-04-23 19:30:00

56, rue de la Garenne

Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie

