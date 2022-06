Découverte des exuvies des libellules

Découverte des exuvies des libellules, 11 juin 2022, . Découverte des exuvies des libellules

2022-06-11 – 2022-06-11 RdV devant la Maison de la Réserve (heure précisée lors de l’inscription) – Sur inscription – gratuit Entrez dans l’univers des libellules en partant à la recherche de leurs exuvies. Ces petites enveloppes que le corps de l’animal quitte lors de la mue sont spécifiques à chaque espèce. Le matin : récolte des exuvies, l’après-midi : identification des espèces correspondantes. En partenariat avec la SLO. RdV devant la Maison de la Réserve (heure précisée lors de l’inscription) – Sur inscription – gratuit dernière mise à jour : 2022-04-01 par

