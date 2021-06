Découverte des expositions du Frac et activation des œuvres par les artistes Frac Grand Large — Hauts-de-France, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dunkerque.

Nous vous invitons à venir célébrer la 17ème édition de la Nuit européenne des musées au Frac Grand Large le samedi 3 juillet 2021 dès 11h30 jusque minuit. Profitez de cet événement pour découvrir les expositions au travers d’événements et propositions de médiation inédites. À cette occasion, les artistes Donovan Le Coadou et Nefeli Papadimouli seront présents au Frac Grand Large pour activer les œuvres de leurs expositions. Au cours de votre visite du Frac, vous apercevrez de façon hasardeuse, des interprètes habillés des œuvres, des costumes de Nefeli Papadimouli. Au cours d’une parade à la fois poétique et hors du temps, ils déambuleront dans l’architecture magnifique du Frac. Parallèlement, les étudiants de l’ESA Dunkerque vous proposeront des balades sonores provenant de captations sonores d’ondes prévisibles ou imprévisibles (des ondes électromagnétiques artificielles ou naturelles, des ondes lumineuses, des ondes psychiques qui traversent nos corps et les paysages, etc.) Retrouvez le détail de la programmation sur notre site internet : [https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/la-nuit-des-musees-au-frac/](https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/evenements/la-nuit-des-musees-au-frac/) Plus d’informations sur les expositions en cours : [https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/expositions/?temps=now](https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/expositions/?temps=now)

Gratuit tout au long de la journée et de la nuit

Frac Grand Large — Hauts-de-France 503 avenue des Bancs de Flandres 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord



2021-07-03T11:30:00 2021-07-03T23:59:00