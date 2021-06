Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Découverte des étangs de Narbonne au pas de l’âne Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Petits et grands apprendront à mieux connaitre cet animal, si doux et attachant. Au programme, petits jeux de découverte de l’animal, préparation des ânes à la balade, brossage, puis balade d’une heure au cœur des étangs de Narbonne ou vous apprendrez à guider les ânes à la longe (les enfants ne montent pas sur les ânes).

Pour ceux qui le souhaitent, Solène vous proposera d’apprendre à curer les sabots de l’âne.

A partir de 6 ans

Animé par Solène de Biodivercity ville de Joué lès Tours

