du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

### Guidés par le Veilleur de Nuit, gardien de la Tour d’Anglemein, vous découvrirez les mystérieux secrets que la tour conserve depuis le XIIIe siècle… Après avoir traversé le jardinet pittoresque, vous entrerez dans le couloir principal de la tour, inscrite au titre des monuments historiques depuis 2002. Vous découvrirez un diaporama de la restauration de la charpente et des images commentées par votre hôte. Il vous contera l’histoire de cette partie de l’enceinte médiévale de Rambervillers, érigée par l’Evêque de Metz, Jacques de Lorraine, vers 1255. Ensuite, vous découvrirez la courtine intérieure et les vestiges de la muraille de la fortification médiévale. Vous aurez aussi la chance de voir, pour une « grande première », la dernière tranche de travaux de sauvegarde des contreforts de digues qui s’élèvent sur la face sud de la tour, dans les anciens fossés comblés à ce jour. Des objets insolites retraçant l’histoire des lieux y sont aussi exposés. Cette mise en valeur de la face Est de la tour a été entreprise fin 2020 et a duré jusqu’à mi 2021. La visite sera donc inédite et exceptionnelle !

Gratuit. 6 personnes maximum.

Tour d'Anglemein 13 rue du Docteur-Lardier, 88700 Rambervillers Rambervillers Vosges

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

