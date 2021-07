Sarlabous Sarlabous Hautes-Pyrénées, Sarlabous Découverte des églises des Baronnies Sarlabous Sarlabous Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Découverte des églises des Baronnies 2021-08-08 14:15:00 14:15:00 – 2021-08-08 17:00:00 17:00:00 SARLABOUS Moulin des Baronnies

Sarlabous Hautes-Pyrénées Sarlabous Venez découvrir quelques belles Église, de beaux retables baroques, de magnifiques paysages et des villages des Baronnies.

Au départ du Moulin des Baronnies, un guide vous accompagne pour découvrir la richesse du patrimoine des Baronnies. Visite des églises de Lomné, Esparros, Asque, Escots. Pour tous renseignements, s’adresser à la Maison paroissiale de Bourg.

