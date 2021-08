Monswiller Église Notre-Dame-de-l'Assomption Bas-Rhin, Monswiller Découverte des églises de Monswiller Église Notre-Dame-de-l’Assomption Monswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Monswiller

Découverte des églises de Monswiller Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 18 septembre 2021, Monswiller. Découverte des églises de Monswiller

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, le samedi 18 septembre à 14:00

### Profitez de ce week-end patrimonial pour suivre un parcours vous faisant découvrir les églises de la commune de Monswiller. Programme : * 14 h : présentation de vues anciennes de Monswiller par Gabrielle Feyler, conservatrice au musée de Saverne, au foyer catholique, 3 rue du Général Leclerc * 15 h : visite de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (église catholique) par Paul Bravo * 16 h : visite de l’église protestante située Grand’Rue * 17 h 20 : interlude musical par Sébastien Naegel, organiste attitré de l’orgue de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption * 18 h : messe à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Gratuit. Réservation obligatoire. Début du programme au foyer catholique, 3 rue du Général Leclerc.

Profitez de ce week-end patrimonial pour suivre un parcours vous faisant découvrir les églises de la commune de Monswiller. Église Notre-Dame-de-l’Assomption 1 rue du Général Leclerc, 67700 Monswiller Monswiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Monswiller Autres Lieu Église Notre-Dame-de-l'Assomption Adresse 1 rue du Général Leclerc, 67700 Monswiller Ville Monswiller lieuville Église Notre-Dame-de-l'Assomption Monswiller