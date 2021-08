Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Découverte des Ebihens Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Découverte des Ebihens Saint-Jacut-de-la-Mer, 11 août 2021, Saint-Jacut-de-la-Mer. Découverte des Ebihens 2021-08-11 14:45:00 – 2021-08-11

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Vous souhaitez vous ressourcer, prendre le bon air et découvrir la pépite de la côte d’Emeraude… Notre guide vous mènera vers l’île principale de l’archipel des Ebihens. Cette balade à travers l’estran vous permettra de découvrir cet environnement si singulier rempli de couleurs magiques. Il vous suffit de vous munir de chaussures imperméables. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme – possibilité de réserver via notre billetterie en ligne sur le site internet La visite est fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher. Masque obligatoire pour les participants

