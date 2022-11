Découverte des drôles de bêtes du littoral Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Découverte des drôles de bêtes du littoral Saint-Brieuc, 21 décembre 2022, Saint-Brieuc. Découverte des drôles de bêtes du littoral

Parking plage de St-Laurent de la mer Rue des Bleuets Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Rue des Bleuets Parking plage de St-Laurent de la mer

2022-12-21 – 2022-12-21

Rue des Bleuets Parking plage de St-Laurent de la mer

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor Partez à la rencontre des animaux et végétaux du bord de mer. Patelles, balanes, algues, anémones, vers marin, n’auront bientôt plus de secrets pour vous. contact@littobs.fr http://www.littobs.fr/ Rue des Bleuets Parking plage de St-Laurent de la mer Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Rue des Bleuets Parking plage de St-Laurent de la mer Ville Saint-Brieuc lieuville Rue des Bleuets Parking plage de St-Laurent de la mer Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Découverte des drôles de bêtes du littoral Saint-Brieuc 2022-12-21 was last modified: by Découverte des drôles de bêtes du littoral Saint-Brieuc Saint-Brieuc 21 décembre 2022 Côtes-d’Armor Parking plage de St-Laurent de la mer Rue des Bleuets Saint-Brieuc Côtes-d'Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor