DÉCOUVERTE DES CULTURES CRÉOLES ChapitÔ, 24 novembre 2021, Bègles.

DÉCOUVERTE DES CULTURES CRÉOLES

ChapitÔ, le mercredi 24 novembre à 10:00

Le Festival : Le Mois Kréyol, est de retour pour sa 5ème édition ! Festival pluridisciplinaire des langues et des cultures créoles, du 9 octobre au 28 novembre 2021 : Paris, Île-de-France, Strasbourg, Mulhouse,Trinité-et-Tobago et pour la première fois à Nantes et **Bègles**… **Mercredi 24 novembre à Chapitô** ———————————- **10h-11h : Spectacle – Chansons et comptines créoles** – Ceïba et Félix Lacoste (pour les 0-4 ans) **12h et 13h : Repas Créole au Bistrot de l’Estey** réservation au 05 57 35 13 00 **14h30 :** **Atelier : initiation au boulagèl** (expression musicale traditionnelle à la Guadeloupe, qui consiste en une superposition polyrythmique de vocalisations percussives : bruits de gorge sur onomatopées et de battements de mains) **19h : Performance Texte et Vidéo -** Pict-dub-poetry **_Je ne suis pas d’ici je suis ici_** **de Véronique Kanor** **20h : Ensemble IRAWO – Chorale et percussions** Restauration sur place de spécialités créoles avec RestÔ&Cie Gratuit Pass sanitaire nécessaire

Sur inscription, gratuit.

Dans le cadre du Mois Kréyol, Chapitô et le Centre Social et Culturel l’Estey de la ville de Bègles organisent une journée consacrée aux cultures créoles.

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T22:00:00