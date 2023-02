DÉCOUVERTE DES COURSES HIPPIQUES Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique EUR 3 3 Par petit groupe, vous assisterez au travail des chevaux, accompagnés par un membre de l’hippodrome. Il vous fera découvrir ce monde passionnant des courses et ce lieu à l’activité centenaire. A partir de 8 ans

Groupe minimum 6 personnes et 15 maximum, les mardis matins Découverte du centre d’entrainement james.guerin@orange.fr +33 6 07 89 76 33 Nort-sur-Erdre

