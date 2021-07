Schleithal Schleithal 67160, Schleithal Découverte des costumes et traditions du village Schleithal Schleithal Catégories d’évènement: 67160

Schleithal

Découverte des costumes et traditions du village Schleithal, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Schleithal. Découverte des costumes et traditions du village 2021-07-24 – 2021-07-24

Schleithal 67160 Schleithal Découvrez le village le plus long d’Alsace et apprenez-en davantage sur l’histoire de leurs costumes ainsi que leurs traditions ! Découverte du plus long village d’Alsace, de son histoire et de ses costumes. +33 3 88 94 30 22 Découvrez le village le plus long d’Alsace et apprenez-en davantage sur l’histoire de leurs costumes ainsi que leurs traditions ! dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: 67160, Schleithal Étiquettes évènement : Autres Lieu Schleithal Adresse Ville Schleithal lieuville 48.98818#8.04449