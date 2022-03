Découverte des collections permanentes avec des conférenciers Musée national de l’Orangerie Paris Catégorie d’évènement: Paris

LES ARTS À PARIS, LA COLLECTION WALTER-GUILLAUME Le marchand et collectionneur Paul Guillaume fonde en 1918 la revue Les Arts à Paris, témoin de l’art moderne dans la capitale durant l’entre-deux guerres. Sa collection, caractérisée par une tension entre modernité et figuration et par une ouverture vers les arts extra-occidentaux, reflète son goût et celui du poète Apollinaire, qui oriente ses choix. La programmation régulière d’expositions temporaires et de « focus » sur la collection permet une lecture renouvelée de ce prestigieux ensemble.

Pré-réservation du billet d’entrée obligatoire en ligne. Dernière entrée 23:15, évacuation des salles à 23:45. Accès Place de la Concorde, côté Seine.

Découvrez les collections permanentes du musée de l’Orangerie en posant vos questions à nos conférenciers présents en salles de façon continue de 19h30 à 22h. Musée national de l’Orangerie Jardin des Tuileries 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T22:00:00

