Découverte des collections Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle Châteaudun Catégories d’évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir

Découverte des collections Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle, 14 mai 2022, Châteaudun. Découverte des collections

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle, le samedi 14 mai à 19:30 Venez découvrir ou redécouvrir les collections seul ou en famille et voyagez dans le temps (de l’antiquité à nos jours) et dans l’espace (en Asie, Afrique, Océanie, tout autour du globe)…. Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Châteaudun Saint-Jean Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaudun, Eure-et-Loir Autres Lieu Musée des Beaux-Arts et d'Histoire naturelle Adresse 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Ville Châteaudun lieuville Musée des Beaux-Arts et d'Histoire naturelle Châteaudun Departement Eure-et-Loir

Musée des Beaux-Arts et d'Histoire naturelle Châteaudun Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaudun/

Découverte des collections Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 2022-05-14 was last modified: by Découverte des collections Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle Musée des Beaux-Arts et d'Histoire naturelle 14 mai 2022 Châteaudun Musée des Beaux-Arts et d'Histoire naturelle Châteaudun

Châteaudun Eure-et-Loir