DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DU MUSÉE PINCÉ Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DU MUSÉE PINCÉ Angers, 13 juillet 2022, Angers. DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DU MUSÉE PINCÉ Musée Pincé 32bis, Rue Lenepveu Angers

2022-07-13 18:30:00 – 2022-05-12 20:00:00 Musée Pincé 32bis, Rue Lenepveu

Angers Maine-et-Loire Voyagez au musée Pincé grâce à des objets témoins du passé et à des dispositifs sensoriels.

Visite adaptée pour les personnes sourdes : visite avec un médiateur et traduite en LSF (langue des signes française). Infos pratiques:

Réservation conseillée au 02.41.05.38.38. musees@ville.angers.fr +33 2 41 05 38 00 https://musees.angers.fr/index.html Voyagez au musée Pincé grâce à des objets témoins du passé et à des dispositifs sensoriels.

Visite adaptée pour les personnes sourdes : visite avec un médiateur et traduite en LSF (langue des signes française). Infos pratiques:

Réservation conseillée au 02.41.05.38.38. Musée Pincé 32bis, Rue Lenepveu Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Musée Pincé 32bis, Rue Lenepveu Ville Angers lieuville Musée Pincé 32bis, Rue Lenepveu Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DU MUSÉE PINCÉ Angers 2022-07-13 was last modified: by DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DU MUSÉE PINCÉ Angers Angers 13 juillet 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire