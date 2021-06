Rochefort Musée national de la marine Charente-Maritime, Rochefort Découverte des collections du musée à l’Hôtel de Cheusses et son exposition « l’Archipel des sentinelles » Musée national de la marine Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Découverte des collections du musée à l’Hôtel de Cheusses et son exposition « l’Archipel des sentinelles » Musée national de la marine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rochefort. Découverte des collections du musée à l’Hôtel de Cheusses et son exposition « l’Archipel des sentinelles »

Musée national de la marine, le samedi 3 juillet à 20:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, (re)découvrez l’Hôtel de Cheusses, ancienne résidence des commandants de la Marine, et admirez l’exceptionnelle collection du musée ! Profitez de votre visite pour découvrir l’exposition « L’archipel des sentinelles ». L’artiste Aurélien Bambagioni investit la salle des sculptures et joue avec l’architecture atypique du lieu. Il invite les visiteurs à entrer dans le monde des phares et à regarder le littoral depuis « le haut », au plus près de ces lentilles lumineuses qui dominent l’horizon. Découverte de l’ancienne résidence des commandants de la Marine et de l’exposition « L’archipel des sentinelles » par l’artiste Aurélien Bambagioni Musée national de la marine Hôtel de Cheusses 1 Place de la Gallissonnière, Rochefort Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée national de la marine Adresse Hôtel de Cheusses 1 Place de la Gallissonnière, Rochefort Ville Rochefort lieuville Musée national de la marine Rochefort