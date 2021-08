La Teste-de-Buch Cabane Le Piou Gironde, La Teste-de-Buch Découverte des collections du futur musée municipal Cabane Le Piou La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cabane Le Piou Gratuit . Port du masque obligatoire. Départ visite à partir de la Cabane du Piou à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 1h.

Pour les JEP, on dévoile ! Visite des coulisses et découverte des collections du futur musée municipal. Cabane Le Piou Avenue Ovide Rousset, 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

