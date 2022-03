Découverte des collections Architecture de la Micro-Folie Micro-Folie Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

Découverte des collections Architecture de la Micro-Folie Micro-Folie, 14 avril 2022, Jonzac. Découverte des collections Architecture de la Micro-Folie

du jeudi 14 avril au samedi 23 avril à Micro-Folie Entrée libre et gratuite

Une visite virtuelle des oeuvres en lien avec l’Architecture pour une exposition unique en son genre, sur grand écran et tablettes grâce à la Micro-Folie. Micro-Folie Cloître des Carmes 37 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T16:00:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Micro-Folie Adresse Cloître des Carmes 37 rue des Carmes 17500 Jonzac Ville Jonzac lieuville Micro-Folie Jonzac Departement Charente-Maritime

Micro-Folie Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/

Découverte des collections Architecture de la Micro-Folie Micro-Folie 2022-04-14 was last modified: by Découverte des collections Architecture de la Micro-Folie Micro-Folie Micro-Folie 14 avril 2022 Jonzac Micro-Folie Jonzac

Jonzac Charente-Maritime