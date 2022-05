Découverte des chauves-souris : une plongée dans le monde de l’inaudible

2022-09-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-09 22:30:00 22:30:00 Éveillez vos sens pour entrer dans l’univers mystérieux des chauves-souris

et venez découvrir leurs secrets le temps d’une promenade nocturne au cœur de la Tourbière d’Heurteauville ! RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

Animée par la LPO Normandie dernière mise à jour : 2022-05-11 par

