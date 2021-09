Saint-Molf Saint-Molf Loire-Atlantique, Saint-Molf DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS – SAINT-MOLF Saint-Molf Saint-Molf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Molf

DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS – SAINT-MOLF Saint-Molf, 17 septembre 2021, Saint-Molf. DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS – SAINT-MOLF 2021-09-17 – 2021-09-17

Saint-Molf Loire-Atlantique Saint-Molf Les idées reçues sur les chauves-souris sont nombreuses. A l’occasion d’une sortie crépusculaire, je pourrai présenter au public ces animaux, répondre aux questions diverses et permettre une observation et l’écoute des chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. Animée par Patrick Trécul. Les idées reçues sur les chauves-souris sont nombreuses. A l’occasion d’une sortie crépusculaire, je pourrai présenter au public ces animaux, répondre aux questions diverses et permettre une observation et l’écoute des chauves-souris à l’aide d’un détecteur d’ultrasons. Animée par Patrick Trécul. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Molf Autres Lieu Saint-Molf Adresse Ville Saint-Molf lieuville 47.38371#-2.39966