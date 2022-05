DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS : LES ACCUILLIR CHEZ SOI ! Poujols Poujols Catégories d’évènement: Hérault

2022-06-03 18:30:00 – 2022-06-03 23:00:00

Poujols Hérault Poujols Au programme :

-Projection du Film “Une vie de Grand Rhinolophe”

-Conférence et débat

-Repas tiré du sac

