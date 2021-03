Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Découverte des chauves-souris – EN VISIO CONFERENCE Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Découverte des chauves-souris – EN VISIO CONFERENCE Maison de la nature et de l’arbre, 27 mars 2021-27 mars 2021, Meudon. Découverte des chauves-souris – EN VISIO CONFERENCE

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 27 mars à 10:00

La Maison de la Nature et de l’Arbre est fermée au public.

**Pour participer, cliquez sur le lien ci-dessous :** * [**Participer à l’atelier**](https://us02web.zoom.us/j/86128776355?pwd=KzNmdEJVaHlBYXVhR2xybzQrejJUQT09) ID de réunion : 861 2877 6355

Code secret : 911683

Atelier gratuit en accès libre (nombre de places limité)

Seul mammifère volant, la chauve-souris mange 2000 à 7000 insectes par nuit ! Une activité pour mieux les connaître. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Maison de la nature et de l'arbre Adresse 14 ruelle des ménagères, Meudon Ville Meudon