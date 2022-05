Découverte des chauves-souris au crépuscule. Balade découverte – 2 à 5 km

C'est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les nombreuses espèces de chauves-souris présentes à la tourbière des Petits Riaux. Dans le cadre de la 26 ème nuit internationale de la chauve-souris, venez découvrir le monde insoupçonné de ces espèces protégées lors d'une soirée insolite et conviviale.

