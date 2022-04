Découverte des chauve-souris dans le parc Vauvert Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Découverte des chauve-souris dans le parc Vauvert Parc Vauvert 8 Rue de la Forêt Clamecy

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 22:30:00

Clamecy Nièvre EUR 0 0 Après une présentation générale des chauve-souris, allons à la rencontre de ces espèces qui s’éveillent à la tombée de la nuit. Nous les observerons et les écouterons à l’aide de détecteurs d’ultrasons conçus spécialement. Rendez-vous au Parc Vauvert.

