Les ruines de ces 2 châteaux du XIII° siècle sauront ravir les cœurs des petits et des grands. Les importants vestiges laissent deviner comment vivaient les châtelains et comment s’organisait la vie et la défense du lieu. Une association de bénévoles passionnés a entrepris des travaux de restauration.

Visite du site possible le mardi matin et samedi toute la journée (jours de chantier).

Les guides présentent le site, racontent l’histoire des châteaux et attirent l’attention sur leurs particularités archéologiques. Compter une heure et demi de visite.

Pour les groupes : l’association propose des visites guidées, sur demande, en écrivant à amchott@orange.fr (max 10 pers.)

+33 3 88 95 29 34

Ottrott

