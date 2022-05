Découverte des Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Une visite accompagnée par une médiatrice toutes les 45 minutes soit : 20h / 20h45 / 21h30 / 22h15 Venez découvrir Les Charmettes, maison de Jean Jacques Rousseau, dans l’atmosphère mystérieuse de la soirée à l’occasion de la nuit des musées Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890 chemin des Charmettes, 73000 Chambéry Chambéry Savoie

