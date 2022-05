Découverte des chapelles rurales de la colline Saint Etienne Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Découverte des chapelles rurales de la colline Saint Etienne Istres, 25 mai 2022, Istres. Découverte des chapelles rurales de la colline Saint Etienne Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres

2022-05-25 – 2022-05-25 Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne

Istres Bouches-du-Rhône L’accompagnateur abordera l’histoire des chapelles rurales Saint-Michel, où se fête traditionnellement la Saint Jean chaque année, et Saint-Etienne, aujourd’hui en réhabilitation, datant toutes les deux du XIIIème siècle. Il abordera également le contexte historique provençal de l’époque.



Une balade gratuite tout public dans un des plus beaux panoramas istreens offrant une vue imprenable sur l’étang de l’Olivier, l’étang de Berre mais également la Sainte Victoire. Pour les amoureux de culture, patrimoine & histoire. L’Office de Tourisme d’Istres propose une balade commentée avec un archéologue médiéviste, membre du Pôle culture Istres Ouest Provence, sur la colline Saint-Etienne. +33 4 42 81 76 00 L’accompagnateur abordera l’histoire des chapelles rurales Saint-Michel, où se fête traditionnellement la Saint Jean chaque année, et Saint-Etienne, aujourd’hui en réhabilitation, datant toutes les deux du XIIIème siècle. Il abordera également le contexte historique provençal de l’époque.



Une balade gratuite tout public dans un des plus beaux panoramas istreens offrant une vue imprenable sur l’étang de l’Olivier, l’étang de Berre mais également la Sainte Victoire. Pour les amoureux de culture, patrimoine & histoire. Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Ville Istres lieuville Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Découverte des chapelles rurales de la colline Saint Etienne Istres 2022-05-25 was last modified: by Découverte des chapelles rurales de la colline Saint Etienne Istres Istres 25 mai 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône