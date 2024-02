Découverte des chapelles romanes d’Istres à Miramas Chemin De Tivoli Istres, mercredi 10 avril 2024.

Découverte des chapelles romanes d’Istres à Miramas Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône

Plongez dans l’art roman, l’époque médiévale et l’histoire de nos villages lors d’une visite inédite commentée par Jean-Philippe Lagrue, archéologue médiéviste de la Division du Patrimoine Culturel de la métropole Aix-Marseille Provence.

Les chapelles Saint-Sulpice et Saint-Étienne, sont des sites emblématiques qui révèlent l’histoire et le patrimoine de la ville d’Istres. Découvrez leur histoire et leur évolution Exemple majeur de l’art roman provençal et classée depuis 1942 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, la chapelle Saint-Sulpice



Lors de cette visite commentée, c’est l’histoire local qui se révélera !



Rdv à Saint-Sulpice. Co-voiturage ensuite vers la chapelle Saint-Etienne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Découverte des chapelles romanes d’Istres à Miramas Istres a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Istres