Lors de cette balade itinérante allant d’Istres vers Miramas, vous aborderez d’abord l’histoire de la chapelle Saint-Sulpice à Istres. Chapelle romane datant du Xème siècle, son style typiquement provençal et son environnement fait de cyprès et d’oliviers lui donnent beaucoup de charme. Vous prendrez ensuite la direction du parc de l’ancienne poudrerie royale de Saint-Chamas. Après avoir découvert son histoire, et un pique-nique tiré du sac à l’ombre d’une magnifique végétation aux multiples essences, votre accompagnateur vous fera découvrir la chapelle Saint-Vincent, présente sur le domaine. Puis vous terminerez cette découverte avec Saint-Julien, chapelle au pied de la vielle ville de Miramas le Vieux.



A l’issue de la découverte de cette dernière chapelle, deux possibilités s’offrent à vous, une balade dans le village médiéval de Miramas le Vieux à la découverte de ses ruelles et placettes pittoresques ou un retour au domaine de la Poudrerie pour profiter de son magnifique environnement naturel.



Une balade patrimoniale entre Istres et Miramas en partenariat avec l’Office de Tourisme de Miramas et le Pôle Culture Istres Ouest Provence

Plongez dans l’art roman, l’époque médiévale et l’histoire de nos villages lors d’une visite inédite commentée par Jean-Philippe Lagrue, archéologue médiéviste du pôle Culture Istres Ouest Provence.

