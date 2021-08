SAINT-PIERRE-EN-AUGE Mairie Saint-Pierre-en-Auge Découverte des champignons Mairie SAINT-PIERRE-EN-AUGE Catégorie d’évènement: Saint-Pierre-en-Auge

En compagnie d’un spécialiste et de l’association Montviette Nature partez à la rencontre des champignons toxiques, comestibles ou tout simplement amusants ! Venez découvrir leur forme, leur couleur, leur odeur… (4km/2h30) – Niveau 2

Gratuit

