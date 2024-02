Découverte des champignons en zone humide et initiation sur leur rôle dans le recyclage en matière végétale Monts-sur-Guesnes, samedi 5 octobre 2024.

Zone humide, bordée par le cours d’eau « La Briande » et traversée par un canal du XVIIème siècle qui lui donne un cachet paysager remarquable. Approche sur le monde des champignons (définition, place dans la classification du vivant…). Animation et échanges avec les participants sur les espèces rencontrées, sensibilisation sur leur relation avec leur milieu. Le tour des récoltes et identification.

Inscription obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 14:00:00

fin : 2024-10-05

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine raphael.herve@wanadoo.fr

