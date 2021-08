Découverte des bâtiments remarquables d’Argentan Argentan, 28 août 2021, Argentan.

Découverte des bâtiments remarquables d’Argentan 2021-08-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-28 16:15:00 16:15:00 Place Pierre Sémard Gare d’Argentan

Argentan Orne

Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, de ses réalités sociales et économiques. Cette balade vous permettra également de partager des points de vue esthétiques, des émotions et pourquoi pas des controverses autour de certains bâtiments.

Places limitées. Réservation obligatoire.

Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, de ses réalités sociales et économiques. Cette balade vous permettra également de partager des points de vue…

Catherine vous propose de regarder ensemble des bâtiments d’Argentan et de comprendre ce qu’ils disent de l’histoire de la ville, de ses réalités sociales et économiques. Cette balade vous permettra également de partager des points de vue esthétiques, des émotions et pourquoi pas des controverses autour de certains bâtiments.

Places limitées. Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-06-08 par