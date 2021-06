Vaudreuille Musée d'Aviation Légère de la Montagne Noire Haute-Garonne, Vaudreuille Découverte des avions et planeurs, visite guidée à la demande Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire Vaudreuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le hangar du musée ouvre ses portes. Pour l’occasion, les aéronefs seront en extérieur et bien plus accessibles que le reste de l’année. Les membres de l’association vous présenteront l’histoire de ce lieu qui a accueilli de nombreux stagiaires venus apprendre le pilotage des planeurs. Présentation des avions et planeurs du musée. Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire 4060 route du vol à voile, 31250 Vaudreuille Vaudreuille Haute Garonne

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00

