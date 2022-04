Découverte des Ateliers de Christophe Bénard Yerville Yerville Catégories d’évènement: 76760

Yerville 76760 Yerville Ebéniste de génération en génération, les membres de l’entreprise Bénard vous accueillent pour vous faire découvrir leur passion.

Ils façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exception à la croisée du beau et de l’utile.

Venez découvrir l'univers de Christophe Bénard, qui vous livrera tous les secrets de son savoir-faire. Visite exclusivement sur réservation au 06 37 96 69 07

