Découverte des Ateliers de Christophe Bénard, 22 juillet 2022, . Découverte des Ateliers de Christophe Bénard

2022-07-22 – 2022-07-22 Ebéniste de génération en génération, les membres de l’entreprise Bénard vous accueillent pour vous faire découvrir leur passion.

Ils façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exception à la croisée du beau et de l’utile.

