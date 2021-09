Découverte des ateliers d’artistes de Centrale 7 Centrale 7 – collectif d’artistes – anciennes mines de fer, 18 septembre 2021, Nyoiseau.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centrale 7 – collectif d’artistes – anciennes mines de fer

Le lien entre patrimoine et culture semble évident à Centrale 7. Ancienne friche industrielle, le carreau de bois II comprend l’ensemble des bâtiments qui étaient nécessaires au fonctionnement de la mine. Présente sur place depuis 2006, l’association s’efforce depuis de rapprocher création artistique et valorisation patrimoniale. Chaque année, le collectif ouvre ses portes le 3ème week-end de septembre proposant expositions et art vivant ainsi que les visites commentées du nouveau parcours d’interprétation du patrimoine minier et des ateliers d’artistes mais aussi des spectacles et des concerts.

Prix libre

Découvrir les anciennes mines de fer de Nyoiseau et ses artistes….

Centrale 7 – collectif d’artistes – anciennes mines de fer Carreaux de Bois II, 49500 Nyoiseau Nyoiseau Maine-et-Loire



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T23:55:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00