du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Momiji-En

Vous trouverez dans ce jardin une collection de bonsais, au milieu d’érables et autres végétaux du Japon. Vous pourrez apprendre à confectionner un KOKEDAMA (sur inscription uniquement).

5€, gratuit <10 ans. Atelier KOKEDAMA : 20€ par kokedama (matériel fourni) Visite d'un jardin japonisant où l'on pratique toutes les cultures végétales du Japon. Momiji-En 65 rue des rouliers, 76520 Gouy Gouy Seine-Maritime

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

