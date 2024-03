Découverte des arômes du vin Vinotheque Maison Sainte-Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon, vendredi 22 mars 2024.

Partez à la découverte des arômes du vin et testez votre odorat !

L’odorat constitue le plus important des sens dans la perception d’un vin. Pourtant, il est souvent difficile d’identifier un arôme dans son verre de vin. Vous avez surement déjà rencontré le sentiment de connaître une odeur sans pour autant la reconnaître…

Lors de votre visite à la vinothèque, nous vous proposerons un jeu qui vous permettra de sentir les aromes du vin (à l’aveugle), et de tenter de les identifier.

Reconnaître les arômes enrichira alors votre vocabulaire, augmentera le plaisir de la dégustation et vous permettra surtout d’échanger avec les autres ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Vinotheque Maison Sainte-Victoire RD 17 Route Cezanne

Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur vinotheque@vins-sainte-victoire.com

