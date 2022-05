Découverte des arches et de l’aiguille d’Etretat en paddle

Découverte des arches et de l’aiguille d’Etretat en paddle, 10 septembre 2022, . Découverte des arches et de l’aiguille d’Etretat en paddle

2022-09-10 – 2022-09-10 Superbes, majestueuses, lumineuses, les falaises d’Etretat émerveillent depuis des siècles les visiteurs du monde entier. Voiles et Galets d’Etretat vous invite à les admirer au plus près, depuis la mer, le temps d’une balade encadrée en paddle ! Au… dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville