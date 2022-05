Découverte des arches et de l’aiguille d’Etretat en paddle

Découverte des arches et de l’aiguille d’Etretat en paddle, 4 juin 2022, . Découverte des arches et de l’aiguille d’Etretat en paddle

2022-06-04 17:00:00 – 2022-06-04 19:00:00 Superbes, majestueuses, lumineuses, les falaises d’Etretat émerveillent depuis des siècles les visiteurs du monde entier. Voiles et Galets d’Etretat vous invite à les admirer au plus près, depuis la mer, le temps d’une balade encadrée en paddle ! Au départ de la plage d’Etretat, accompagné par un moniteur diplômé, vous vous rendrez dans la baie direction la porte d’Aval et la fameuse Aiguille Creuse. Vous longerez ensuite les falaises jusqu’à la monumentale Manneporte où vous découvrirez une plage accessible uniquement par la mer à marée haute. Sensations et spectacle à couper le souffle garantis ! A partir de 10 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarif : 30€/personne Superbes, majestueuses, lumineuses, les falaises d’Etretat émerveillent depuis des siècles les visiteurs du monde entier. Voiles et Galets d’Etretat vous invite à les admirer au plus près, depuis la mer, le temps d’une balade encadrée en paddle ! Au… Superbes, majestueuses, lumineuses, les falaises d’Etretat émerveillent depuis des siècles les visiteurs du monde entier. Voiles et Galets d’Etretat vous invite à les admirer au plus près, depuis la mer, le temps d’une balade encadrée en paddle ! Au départ de la plage d’Etretat, accompagné par un moniteur diplômé, vous vous rendrez dans la baie direction la porte d’Aval et la fameuse Aiguille Creuse. Vous longerez ensuite les falaises jusqu’à la monumentale Manneporte où vous découvrirez une plage accessible uniquement par la mer à marée haute. Sensations et spectacle à couper le souffle garantis ! A partir de 10 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarif : 30€/personne dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville