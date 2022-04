Découverte des arches et de l’aiguille d’Etretat en kayak Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Étretat Seine-Maritime Étretat Depuis toujours, les falaises d’Etretat fascinent le monde et semblent dominer la mer. Le temps d’une balade en kayak accompagné d’un moniteur diplômé, partez à la découverte de ces paysages emblématiques qui n’ont pas fini de livrer leurs secrets. En partant de la plage d’Etretat, vous pagayerez dans la baie jusqu’à la fameuse porte d’Aval et l’impressionnante Aiguille Creuse. En longeant les falaises de craies jusqu’à la colossale Manneporte, vous aurez le plaisir de découvrir une plage dont l’accès ne se fait que par la mer, à marrée haute. Magique ! A partir de 10 ans – Durée : 2h

voilesetgalets@icloud.com http://www.voilesetgalets.com/

