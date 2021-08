Canteleu Parc animalier de Roumare Canteleu, Seine-Maritime Découverte des arbres remarquables lors d’une balade à votre rythme Parc animalier de Roumare Canteleu Catégories d’évènement: Canteleu

Parc animalier de Roumare, le jeudi 23 septembre à 14:00

Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

inscription obligatoire – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 18 ANS.

par le Comité Départementale de Randonnée Pédestre de Seine-Maritime Parc animalier de Roumare D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare Canteleu Seine-Maritime

2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T16:30:00

