Découverte des arbres du monde d’hier et de demain Arboretum d’Amance, 19 septembre 2021, Champenoux.

Arboretum d’Amance, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Le CPIE Nancy-Champenoux et le Centre INRAE Grand Est – Nancy organisent le lancement de l’ouverture permanente de l’Arboretum d’Amance de Champenoux au public. Depuis 1900, l’Arboretum d’Amance est un lieu de reconnaissance des arbres, de pédagogie et de préservation. Ce lieu, unique en Lorraine, regroupe plus de 2300 arbres d’environ 300 espèces différentes du monde entier, de l’Amérique du Nord à l’Asie. En un siècle d’existence, l’Arboretum a livré de nombreux enseignements et a permis de mieux connaître les essences exotiques susceptibles de se développer sous le climat lorrain et sur les sols de la plaine lorraine. Dans un contexte de réchauffement climatique, la conservation et l’enrichissement des collections se sont révélés être de véritables enjeux. L’évènement a pour but de sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques et aux services rendus par les forêts et les arbres. En famille ou entre amis vous pourrez découvrir l’intérêt scientifique, écologique et forestier du site à travers plusieurs activités. Au programme : * Escape game sur la forêt, * Visites guidées des arbres du monde, * Ateliers nature pour les enfants, * « Au pied de mon arbre » avec des jeunes chercheurs, * « Blabla sous les séquoias », * Mini sorties sur le monde secret des mousses et des champignons, * Ateliers scientifiques sur les tiques. Dans la dynamique du territoire d’innovation « Des Hommes et des Arbres » porté par la Métropole du Grand Nancy dans lequel le CPIE et INRAE sont porteurs d’actions, l’Arboretum d’Amance sera à présent ouvert de manière permanente tous les jours de 8h à 20h en été et de 8h à 18h en hiver. Réservation obligatoire pour les visites guidées de groupes et de scolaires. Plus d’informations sur le nouveau site internet de l’[Arboretum d’Amance](https://www6.nancy.inrae.fr/arboretum-amance/Agenda).

Gratuit. Entrée libre. Inscription obligatoire à faire sur place pour les ateliers scientifiques sur les tiques.

Arboretum d’Amance Rue d’Amance, 54280 Champenoux Champenoux Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00