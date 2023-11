Découverte des arbres du jardin du Pré Catelan Catégorie d’Évènement: ile de france Découverte des arbres du jardin du Pré Catelan, 10 décembre 2023, . Le dimanche 10 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit Rendez vous devant le théâtre Shakespeare à 14h Le Dimanche 10 décembre à 14h dans le cadre de la semaine de l’arbre, nous vous proposons une visite guidée au jardin du Pré Catelan. Jardin confidentiel au cœur du Bois de Boulogne, le Pré-Catelan offre un beau panel d’arbres singuliers; un désespoir des singes, un bouleau de l’Himalaya ou encore un immense séquoia planté en 1872 que nous vous proposons de venir découvrir lors d’une visite animée par les forestiers du Bois de Boulogne. Jardin du Pré Catelan Contact : jean.schleiffer@paris.fr

Eric Levert Jardin du Pré Catelan Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.8649406124584,2.25296974182129

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//