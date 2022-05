Découverte des araignées Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec Catégories d’évènement: 29410

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Découverte des araignées Le Cloître-Saint-Thégonnec, 14 septembre 2022, Le Cloître-Saint-Thégonnec. Découverte des araignées Le Cloître-Saint-Thégonnec

2022-09-14 – 2022-09-14

Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec Partez à la découverte de ces animaux souvent détestés et pourtant forts étonnants ! Accompagnés d’un spécialiste et passionné, venez changer votre vision de nos amis à 8 pattes… Rdv parking de l’église du Cloitre-Saint Thégonnec.

L’animation débute à 10h http://bretagne-vivante.org/morlaix Partez à la découverte de ces animaux souvent détestés et pourtant forts étonnants ! Accompagnés d’un spécialiste et passionné, venez changer votre vision de nos amis à 8 pattes… Rdv parking de l’église du Cloitre-Saint Thégonnec.

L’animation débute à 10h Le Cloître-Saint-Thégonnec

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 29410, Le Cloître-Saint-Thégonnec Autres Lieu Le Cloître-Saint-Thégonnec Adresse Ville Le Cloître-Saint-Thégonnec lieuville Le Cloître-Saint-Thégonnec Departement 29410

Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-cloitre-saint-thegonnec/

Découverte des araignées Le Cloître-Saint-Thégonnec 2022-09-14 was last modified: by Découverte des araignées Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec 14 septembre 2022 29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec

Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410