Découverte des animaux de l’estran rocheux et trésors du littoral Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrnes-Atlantiques

Découverte des animaux de l’estran rocheux et trésors du littoral Biarritz, 25 octobre 2022, Biarritz. Découverte des animaux de l’estran rocheux et trésors du littoral

Boulevard du Maréchal Leclerc Plage du Basta Biarritz Pyrnes-Atlantiques Plage du Basta Boulevard du Maréchal Leclerc

2022-10-25 09:45:00 – 2022-10-25 11:30:00

Plage du Basta Boulevard du Maréchal Leclerc

Biarritz

Pyrnes-Atlantiques Le Centre de la Mer de Biarritz propose une animation grand public gratuite pendant la première semaine des vacances sur la plage du Basta, à Biarritz, le 25 octobre de 9h45 à 11h30. Deux ateliers de 45 min sont proposés :

– A la découverte des animaux de l’estran rocheux et de leurs super pouvoirs

– Les trésors du littoral, entre laisses de mer et oiseaux marins. Ces ateliers sont ouverts au grand public, adultes et enfants à partir de 6 ans, avec un maximum de 15 personnes par atelier, sur réservation : pedagogie@centredelamer.fr Le Centre de la Mer de Biarritz propose une animation grand public gratuite pendant la première semaine des vacances sur la plage du Basta, à Biarritz, le 25 octobre de 9h45 à 11h30. Deux ateliers de 45 min sont proposés :

– A la découverte des animaux de l’estran rocheux et de leurs super pouvoirs

– Les trésors du littoral, entre laisses de mer et oiseaux marins. Ces ateliers sont ouverts au grand public, adultes et enfants à partir de 6 ans, avec un maximum de 15 personnes par atelier, sur réservation : pedagogie@centredelamer.fr Centre de la mer

Plage du Basta Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Biarritz Pyrnes-Atlantiques Plage du Basta Boulevard du Maréchal Leclerc Ville Biarritz lieuville Plage du Basta Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz Departement Pyrnes-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Découverte des animaux de l’estran rocheux et trésors du littoral Biarritz 2022-10-25 was last modified: by Découverte des animaux de l’estran rocheux et trésors du littoral Biarritz Biarritz 25 octobre 2022 Biarritz Boulevard du Maréchal Leclerc Plage du Basta Biarritz Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Biarritz Pyrnes-Atlantiques