2022-07-16 – 2022-07-16

Fumel Lot-et-Garonne L’association Convergence, en partenariat avec Bulle d’âne, organise 6 ateliers de découverte des ânes (et autres animaux de la ferme, balades en forêt et activités diverses).

L'association Convergence, en partenariat avec Bulle d'âne, organise 6 ateliers de découverte des ânes (et autres animaux de la ferme, balades en forêt et activités diverses).

Inscription obligatoire.

Fumel

