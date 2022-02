Découverte des amphibiens de la réserve naturelle nationale de Vauville La Hague, 15 avril 2022, La Hague.

Découverte des amphibiens de la réserve naturelle nationale de Vauville La Hague

2022-04-15 21:00:00 – 2022-04-15 23:00:00

La Hague Manche

En France métropolitaine, la plupart des amphibiens sont menacés de disparition et sont donc protégés par l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 qui interdit la destruction des habitats et des espèces.

Les amphibiens sont de très bons indicateurs de la qualité des milieux aquatiques. Ils constituent également un maillon important de ces écosystèmes en régulant certaines populations d’invertébrés et en servant eux-mêmes de proies.

En accueillant 12 des 18 espèces Normandes, la Mare de Vauville représente un site d’importance nationale pour la préservation des amphibiens.

Au printemps, les amphibiens regagnent les mares pour s’y reproduire. A travers une balade nocturne, partez à la découverte des amphibiens de la réserve naturelle.

RdV fixé sur le parking de l’entrée de la réserve, près du camping municipal de Vauville.

Apporter lampes, vêtements chauds et bottes.

Tarifs 5 € / adultes, gratuit pour les enfants.

Renseignements au 02 33 08 44 56 ou a reservenaturellevauville@orange.fr.

Places limitées. Réservation obligatoire.

reservenaturellevauville@orange.fr +33 2 33 08 44 56

La Hague

