DÉCOUVERTE DES ALPES MANCELLES Saint-Léonard-des-Bois, 27 juillet 2022, Saint-Léonard-des-Bois.

DÉCOUVERTE DES ALPES MANCELLES Rue des Alpes Mancelles Eglise Saint-Léonard-des-Bois

2022-07-27 09:45:00 – 2022-07-27 12:15:00 Rue des Alpes Mancelles Eglise

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Au cœur des Alpes Mancelles, site Natura 2000 et site classé, sur une partie du circuit Monts et Marche « Histoires Géologiques », venez arpenter la Butte de Narbonne pour y découvrir l’étonnante « Vallée de Misère ». Ce sera également l’occasion d’ouvrir en grand les oreilles et les yeux : oiseaux, roches, insectes, fleurs… La nature est faite de merveilles.

Réservation conseillée, prévoir une bonne paire de chaussures.

Gratuit, à partir de 8 ans.

Découverte des Alpes Mancelles

Au cœur des Alpes Mancelles, site Natura 2000 et site classé, sur une partie du circuit Monts et Marche « Histoires Géologiques », venez arpenter la Butte de Narbonne pour y découvrir l’étonnante « Vallée de Misère ». Ce sera également l’occasion d’ouvrir en grand les oreilles et les yeux : oiseaux, roches, insectes, fleurs… La nature est faite de merveilles.

Réservation conseillée, prévoir une bonne paire de chaussures.

Gratuit, à partir de 8 ans.

Rue des Alpes Mancelles Eglise Saint-Léonard-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-04-07 par