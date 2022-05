Découverte des algues

2022-04-17 – 2022-04-17 Vous crapahuterez entre les flaques et les rochers sur l’estran à la découverte de cette flore locale si fascinante, aux rythmes des marées, la vie des algues, leurs adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante. Ce sera l’occasion de déguster des préparations créatives à base d’algues pour vous donner des idées à refaire chez vous, entre amis ! latelier.terra.maris@gmail.com +33 6 50 63 10 13 http://www.atelierterramaris.com/ Vous crapahuterez entre les flaques et les rochers sur l’estran à la découverte de cette flore locale si fascinante, aux rythmes des marées, la vie des algues, leurs adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante. Ce sera l’occasion de déguster des préparations créatives à base d’algues pour vous donner des idées à refaire chez vous, entre amis ! dernière mise à jour : 2022-03-08 par

